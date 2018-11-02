ЦИК объявила о начале избирательного процесса в ОТО 3 ноября

Фото: ЦИК (УНИАН)

До 5 декабря теризбиркомы должны утвердить текст избирательного бюллетеня

В Украине в субботу, 3 ноября, начинается избирательный процесс первых местных выборов в 123 объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщили РБК-Украина в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Выборы депутатов, которые назначены на 23 декабря 2018 года, состоятся в 15 городских, 21 сельских, 87 сельских ОТГ в 21 области Украины. В состав этих общин вошли 511 местных советов (городских - 15, сельских - 25, сельских - 471).

"В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие свыше 685 тысяч избирателей", - сообщили в ЦИК.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение выборов, составляет 31 млн 51 тыс. 500 гривен.

Комиссия во время заседания 19 октября утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов. В соответствии с планом:

- До 10 ноября включительно районные избирательные комиссии должны образовать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (теризбиркомы - ТИК) и сформировать их состав.

- До 14 ноября включительно ТИК должны образовать территориальные, одномандатные избирательные округа для проведения первых местных выборов, количество которых должно составлять 2 562 избирательных округа.

- До 12 ноября включительно общественные организации, к уставной деятельности которых принадлежат вопросы избирательного процесса и наблюдения за ним, зарегистрированные в установленном законом порядке, могут обратиться в ЦИК с ходатайством о разрешении предоставить официальных наблюдателей на первых местных выборах.

- 3-17 ноября включительно партии должны подать в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии ее местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии (после начала избирательного процесса, но не позднее чем за 35 дней до дня голосования).

- 19 ноября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя на соответствующих первых местных выборах.

- До 28 ноября включительно продлится представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.

- До 29 ноября включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решения о регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

- 5 декабря включительно ТИК должны утвердить текст избирательного бюллетеня по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета и сельского, поселкового, городского головы для голосования в соответствующем избирательном округе.

- До 17 декабря включительно ЦИК должна принять решение о регистрации или об отказе в регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций.

- До 17 декабря включительно ТИК должны обеспечить изготовление полиграфическими предприятиями избирательных бюллетеней.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины временно отменила местные выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов в Добропольском районе Донецкой области. На сегодня в этом районе невозможно соблюдение безопасного избирательного процесса.

Ранее заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко рассказал о подготовке ЦИК к противодействию возможным киберугрозам во время проведения президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.