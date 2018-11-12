ЦВК затвердила 9 спостерігачів на виборах в ОТГ

Фото: ЦВК (Уніан)

Комісія надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 23 грудня

Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів, призначених на 23 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, розглянувши відповідні клопотання, Комісія надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 23 грудня 2018 року:

громадським організаціям "Рада по захисту законності і правопорядку" та "Виборча платформа "Досвід"- під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ та відповідних сільських, селищних, міських голів і додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад

депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ та відповідних сільських, селищних, міських голів і додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад громадської організації "Рада по захисту законності і правопорядку" під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів та перших виборів старост сіл, селищ.

Крім того, громадським організаціям "Муніципально-правові ініціативи" і "Сагаріс" Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ та відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року. А громадським організаціям "Всеукраїнське об'єднання "Громадянин"- на території Київської області, "Електоральний контроль" і "Прямий вибір" - на території Одеської області, "Буковинський центр виборчих технологій"- на території Чернівецької області.

Також Зачепилівської районної громадської організації "Захист і порядок" надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час додаткових виборів депутатів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 23 грудня 2018 року.

Зазначимо, Центральна виборча комісія України тимчасово скасувала місцеві вибори в двох ОТО через загрозу терактів у Добропільському районі Донецької області. На сьогодні в цьому районі неможливо дотримання безпечного виборчого процесу.