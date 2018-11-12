ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ЦВК затвердила 9 спостерігачів на виборах в ОТГ

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 18:15
ЦВК затвердила 9 спостерігачів на виборах в ОТГ
Фото: ЦВК (Уніан)

Комісія надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 23 грудня

Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів, призначених на 23 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ЦВК.

Як повідомляється, розглянувши відповідні клопотання, Комісія надала дозвіл 9 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 23 грудня 2018 року:

  • громадським організаціям "Рада по захисту законності і правопорядку" та "Виборча платформа "Досвід"- під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ та відповідних сільських, селищних, міських голів і додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад
  • громадської організації "Рада по захисту законності і правопорядку" під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних голів та перших виборів старост сіл, селищ.

Крім того, громадським організаціям "Муніципально-правові ініціативи" і "Сагаріс" Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ та відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року. А громадським організаціям "Всеукраїнське об'єднання "Громадянин"- на території Київської області, "Електоральний контроль" і "Прямий вибір" - на території Одеської області, "Буковинський центр виборчих технологій"- на території Чернівецької області.

Також Зачепилівської районної громадської організації "Захист і порядок" надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час додаткових виборів депутатів Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району Харківської області 23 грудня 2018 року.

Зазначимо, Центральна виборча комісія України тимчасово скасувала місцеві вибори в двох ОТО через загрозу терактів у Добропільському районі Донецької області. На сьогодні в цьому районі неможливо дотримання безпечного виборчого процесу.

Україна не вестиме прямі переговори з "маріонетками" Донбасу, - Геращенко Місцеві вибори 2020 відбудуться за умови об'єднання громад на всій території України, - Порошенко
Новини України ОТГЦентральна виборча комісіявыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся