ЦИК согласовал закупки на более 280 млн гривен

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Договор о закупках может быть заключен уже 26 июня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время очередного заседания в субботу, 15 июня, согласовала закупки на более 280 млн гривен для подготовки и проведения внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, в ходе заседания тендерного комитета Комиссия приняла решение заключить договоры с рядом предприятий по закупкам для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов общей суммой более 280 млн гривен.

Так, ЦИК принял решение заключить договоры о закупках услуг по изготовлению и доставке пакетов со специальной системой защиты для транспортировки протоколов (362,2 тыс. грн), номерных одноразовых пломб для пломбирования избирательных ящиков (594,3 тыс. грн), журналов регистрации документов, заявлений и жалоб в избирательной комиссии и журналов учета личного приема граждан (621,3 тыс. грн), издание Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" (1,12 млн грн) и сборников из разъяснениями для членов избирательных комиссий (417,9 тыс. грн).

Также, Центризбирком провел переговорную процедуру с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" по закупке услуг по изготовлению избирательных бюллетеней.

"Таким образом, уже 26 июня 2019 года Комиссия имеет право заключить договор с указанным предприятием на ориентировочную общую сумму - 281 845 240,80 грн", - заявили в ЦИК.

Напомним, ранее Министерство экономического развития и торговли позволило Центральной избирательной комиссии заключать прямые договоры для подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду.