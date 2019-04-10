ЦИК сформировал состав 199 ОИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сформировала состав 199 окружных избирательных комиссий для организации подготовки и проведения повторного голосования во втором туре выборов 2019. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Сообщается также, что на 10 апреля 2019 года комиссия зарегистрировала 2360 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 18 иностранных государств на выборах 2019.

"Рассмотрев представление кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень для повторного голосования 21 апреля 2019 года, по кандидатурам в состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины и приложенные к ним документы, ЦИК сформировал состав 199 окружных избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 10 апреля место голосования на выборах 2019 изменили 80 тыс. 197 украинцев, о чем свидетельствуют данные, указанные на официальном сайте Государственного реестра избирателей Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, о проведении второго тура выборов президента ЦИК официально объявил 7 апреля - с тех пор украинцы могут изменить место голосования.

Добавим, Комитет избирателей Украины (КИУ) призвал избирателей не медлить со сменой места голосования перед вторым туром выборов, который должен состояться 21 апреля.