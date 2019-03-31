ЦИК разъяснил механизм реагирования на саботаж членов избиркомов

Центральная избирательная комиссия разъяснила механизм замены членов в составе окружных (ОИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах 2019 в случае саботажа работы комиссий, внеся изменения в постановление №290 от 16 апреля 2014 года. Об этом РБК-Украина сообщил член ЦИК Евгений Радченко.

ЦИК внес изменения в постановление о разъяснении о порядке внесения изменений в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины 30 марта в 23:50

"Это решение о том, чтобы в самом разъяснении Порядка внесения изменений в состав ОИК и УИК несколько прояснить вопрос, что происходит, если лицо (член комиссии, - ред.) не прибывает на заседании окружной или участковой избирательной комиссии - для транспортировки бюллетеней и тому подобное. Это решение для того, чтобы облегчить работу комиссиям в случае саботажа отдельными членами комиссий", - рассказал Радченко.

По его словам, если представитель ОИК или УИК не явился на заседание, то он ставит под угрозу работоспособность комиссии.

"Особенно это касается вопроса кворума ОИК и УИК. Поэтому Центральная избирательная комиссия разъяснила, что такое неучастие представителя комиссии считается нарушением, которое является основанием для лишения полномочий такого лица по выполнению работы в комиссии", - сообщил Радченко.

Он добавил, что решение о лишении полномочий члена участковой комиссии будет приниматься вышестоящей комиссией, то есть ОИК, которой была сформирована УИК.

"Это просто для облегчения работы. Дальше - в зависимости от обстоятельств. Есть право комиссий доукомплектовать членов комиссий; Есть возможность сделать так, что после исключения лица другие члены комиссии могут исполнять свои полномочия, поскольку уменьшится сам кворум. Тогда комиссия будет работать в урезанном составе. Ей будет сложно, но по крайней мере не будет случаев, когда комиссия не сможет работать из-за отсутствия кворума", - рассказал член ЦИК.

Напомним, в ЦИК призвали членов окружных и участковых избирательных комиссий не поддаваться давлению или принуждению к действиям, которые приведут к нарушению присяги.