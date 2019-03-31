ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК разъяснил механизм реагирования на саботаж членов избиркомов

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 02:24
ЦИК разъяснил механизм реагирования на саботаж членов избиркомов
Фото: на заседании ЦИК (УНИАН)

Решение о лишении полномочий члена участковой комиссии будет приниматься ОИК

Центральная избирательная комиссия разъяснила механизм замены членов в составе окружных (ОИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) на выборах 2019 в случае саботажа работы комиссий, внеся изменения в постановление №290 от 16 апреля 2014 года. Об этом РБК-Украина сообщил член ЦИК Евгений Радченко.

ЦИК внес изменения в постановление о разъяснении о порядке внесения изменений в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам президента Украины 30 марта в 23:50

"Это решение о том, чтобы в самом разъяснении Порядка внесения изменений в состав ОИК и УИК несколько прояснить вопрос, что происходит, если лицо (член комиссии, - ред.) не прибывает на заседании окружной или участковой избирательной комиссии - для транспортировки бюллетеней и тому подобное. Это решение для того, чтобы облегчить работу комиссиям в случае саботажа отдельными членами комиссий", - рассказал Радченко.

По его словам, если представитель ОИК или УИК не явился на заседание, то он ставит под угрозу работоспособность комиссии.

"Особенно это касается вопроса кворума ОИК и УИК. Поэтому Центральная избирательная комиссия разъяснила, что такое неучастие представителя комиссии считается нарушением, которое является основанием для лишения полномочий такого лица по выполнению работы в комиссии", - сообщил Радченко.

Он добавил, что решение о лишении полномочий члена участковой комиссии будет приниматься вышестоящей комиссией, то есть ОИК, которой была сформирована УИК.

"Это просто для облегчения работы. Дальше - в зависимости от обстоятельств. Есть право комиссий доукомплектовать членов комиссий; Есть возможность сделать так, что после исключения лица другие члены комиссии могут исполнять свои полномочия, поскольку уменьшится сам кворум. Тогда комиссия будет работать в урезанном составе. Ей будет сложно, но по крайней мере не будет случаев, когда комиссия не сможет работать из-за отсутствия кворума", - рассказал член ЦИК.

Напомним, в ЦИК призвали членов окружных и участковых избирательных комиссий не поддаваться давлению или принуждению к действиям, которые приведут к нарушению присяги.

В ЦИК призвали членов комиссий не поддаваться давлению со стороны кандидатов ЦИК предостерегает от использования штампов "Выбыл" на бюллетенях
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины Рейтинги кандидатов
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Центральная избирательная комиссия
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь