ЦВК роз'яснила механізм реагування на саботаж членів виборчкомів

Фото: на засіданні ЦВК (УНІАН)

Рішення про позбавлення повноважень члена дільничної комісії прийматиметься ОВК

Центральна виборча комісія роз’яснила механізм заміни членів в складі окружних (ОВК) та дільничих виборчих комісій (ДВК) на виборах 2019 у разі саботажу ними роботи комісій, внісши зміни до постанови №290 від 16 квітня 2014 року. Про це РБК-Україна повідомив член ЦВК Євген Радченко.

ЦВК внесла зміни до постанови про роз’яснення щодо порядку внесення змін до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів президента України 30 березня о 23:50

"Це рішення про те, щоб у самому роз’ясненні до Порядку внесення змін до складу ОВК та ДВК дещо прояснити питання, що стається, якщо особа (член комісії, - ред.) не прибуває на засіданні окружної чи дільничної виборчої комісії - для транспортування бюлетенів тощо. Це рішення для того, щоб полегшити роботу комісіям в разі саботажу окремими членами комісій", - розповів Радченко.

З його слів, якщо представник ОВК чи ДВК не з’явився на засідання, то він ставить під загрозу працездатність комісії.

"Особливо це стосується питання кворуму ОВК та ДВК. Тому Центральна виборча комісія роз’яснила, що така неучасть представника комісії вважається порушенням, яке є підставою для позбавлення повноважень такої особи від виконання роботи в комісії", - повідомив Радченко.

Він додав, що рішення про позбавлення повноважень члена дільничної комісії прийматиметься вищою комісією, тобто ОВК, якою була сформована ДВК.

"Це просто для полегшення роботи. Далі - в залежності від обставин. Є право комісій доукомплектувати членів комісій; Є можливість зробити так, що після виключення особи інші члени комісії можуть виконувати свої повноваження, оскільки зменшиться сам кворум. Тоді комісія буде працювати в урізаному складі. Їй буде складно, але принаймні не буде випадків, коли комісія не зможе працювати через відсутність кворуму", - розповів член ЦВК.

Нагадаємо, в ЦВК закликали членів окружних і дільничних виборчих комісій не піддаватися тиску або примусу до дій, які призведуть до порушення присяги.