В ЦИК рассказали, как проголосовать после 20:00

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук заявила, что избиратели, которые на 20:00 пришли к участку для голосования на выборах 2019, имеют право проголосовать. Об этом она написала в Facebook.

Слипачук напомнила, что согласно статье 75 закона "О выборах президента Украины" голосование на участках будет проведено исключительно с 8 часов утра и до 20 часов вечера.

"Избиратели, которые на 20 часов пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит к входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь", - пояснила она.

В таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования.

Отметим, по состоянию на 19 апреля, избирательные бюллетени уже получили более половины участков. Вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности ко дню голосования 21 апреля.

РБК-Украина писало, что в день второго тура выборов в Украине 21 апреля 2019 года все столичные центры предоставления административных услуг будут выдавать готовые паспорта заявителям.