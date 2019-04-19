ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ЦИК рассказали, как проголосовать после 20:00

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 18:10
В ЦИК рассказали, как проголосовать после 20:00
Фото: Татьяна Слипачук (РБК-Украина)

Избиратели, которые на 20 часов пришли к участку для голосования, смогут проголосовать

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук заявила, что избиратели, которые на 20:00 пришли к участку для голосования на выборах 2019, имеют право проголосовать. Об этом она написала в Facebook.

Слипачук напомнила, что согласно статье 75 закона "О выборах президента Украины" голосование на участках будет проведено исключительно с 8 часов утра и до 20 часов вечера.

"Избиратели, которые на 20 часов пришли на участок для голосования, имеют право проголосовать и для этого один из членов комиссии в 20 часов подходит к входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь", - пояснила она.

В таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого для получения бюллетеня и голосования.

Отметим, по состоянию на 19 апреля, избирательные бюллетени уже получили более половины участков. Вскоре все УИК смогут отчитаться о полной готовности ко дню голосования 21 апреля.

РБК-Украина писало, что в день второго тура выборов в Украине 21 апреля 2019 года все столичные центры предоставления административных услуг будут выдавать готовые паспорта заявителям.

Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Мэра Василькова подозревают в подкупе избирателей
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский выборыголосованиеЦентральная избирательная комиссия
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь