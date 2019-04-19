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У ЦВК розповіли, як проголосувати після 20:00

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 18:10
У ЦВК розповіли, як проголосувати після 20:00
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, зможуть проголосувати

Голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук заявила, що виборці, які на 20:00 прийшли до дільниці для голосування на виборах 2019, мають право проголосувати. Про це вона написала у Facebook.

Сліпачук нагадала, що відповідно до статті 75 закону "Про вибори президента України" голосування на дільницях буде проведено виключно з 8 години ранку і до 20 години вечора.

"Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати і для цього один із членів комісії о 20 годині підходить до входу та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері", - пояснила вона.

У такому випадку виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного лише для отримання бюлетеня і голосування.

Зазначимо, станом на 19 квітня, виборчі бюлетені вже отримали більше половини дільниць. Незабаром всі ДВК зможуть відзвітуватися про повну готовність до дня голосування 21 квітня.

РБК-Україна писало, що у день другого туру виборів в Україні 21 квітня 2019 року усі столичні центри надання адміністративних послуг видаватимуть готові паспорти заявникам.

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