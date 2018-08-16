ЦИК расширила перечень дат, на которые сможет назначать выборы в ОТО

Сегодня ЦИК пришло 12 представлений ОТО относительно назначения первых местных выборов из 6 областей и 1 представление - о дополнительных

ЦИК внесла изменения в порядок назначения первых и дополнительных выборов в Объединенных территориальных общинах (ОТО), расширив перечень дат, на которые могут быть назначены такие выборы. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в четверг, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщает ведомство, комиссия расширила временные возможности назначения первых местных выборов. Так, согласно изменениям, "комиссия назначает первые местные выборы не позднее чем за семьдесят дней до дня выборов, как правило, на последнее воскресенье апреля, последнее воскресенье октября, любое воскресенье декабря, кроме последнего".

Теперь комиссия приняла решение, что в виде исключения первые местные выборы могут быть назначены на другую дату.

В комиссии отмечают, что только сегодня, 16 августа, они получили 12 представлений ОТО относительно назначения первых местных выборов из 6 областей и 1 представление - о дополнительных. Кроме того, Центральная избирательная комиссия продолжает ожидать поступления в ближайшее время ряда обращений областных государственных администраций относительно назначения первых местных, так и дополнительных выборов.

Напомним, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение относительно назначения и проведения выборов в объединенных территориальных общинах.