ЦВК розширила перелік дат, на які зможе призначати вибори в ОТГ

Сьогодні ЦВК прийшло 12 подань ОДА щодо призначення перших місцевих виборів з 6 областей та 1 подання - щодо додаткових

ЦВК внесла зміни до порядків призначення перших та додаткових виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ), розширивши перелік дат, на які можуть бути призначені такі вибори. Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК у четвер, передає прес-служба відомства.

Як зазначає відомство, комісія розширила часові можливості призначення перших місцевих виборів. Так, згідно зі змінами, "Комісія призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів, як правило, на останню неділю квітня, останню неділю жовтня, будь-яку неділю грудня, крім останньої".

Тепер комісія прийняла рішення, що, як виняток, перші місцеві вибори можуть бути призначені на іншу дату.

У комісії зазначають, що лише сьогодні, 16 серпня, вони отримали 12 подань ОДА щодо призначення перших місцевих виборів з 6 областей та 1 подання - щодо додаткових. Крім того, Центральна виборча комісія продовжує очікувати надходження найближчим часом низки звернень обласних державних адміністрацій щодо призначення як перших місцевих, так і додаткових виборів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Центральну виборчу комісію переглянути своє рішення щодо призначення і проведення виборів в об'єднаних територіальних громадах.