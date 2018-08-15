Гройсман призывал ЦИК найти возможность для проведения выборов в объединенных общинах

Гройсман заявил, что решение ЦИК сделало невозможным проведение в октябре выборов в новосозданных ОТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пересмотреть свое решение относительно назначения и проведения выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом глава правительства написал в Facebook.

По его словам, решение ЦИК сделало невозможным проведение в октябре выборов в новосозданных объединенных общинах.

"На днях ЦИК приняла решение, которое сделало невозможным проведение в октябре выборов в новосозданных объединенных общинах. Это решение создает риск торможения децентрализации, которая сегодня является одной из наиболее успешных и востребованных реформ", - написал Гройсман.

Премьер заявил, что препятствовать стремлению общин - недопустимо.

"Поэтому я призываю Центральную избирательную комиссию пересмотреть свое решение и найти возможность способствовать проведению выборов в тех громадах, где они были запланированы", - подчеркнул Гройсман.

Фото (facebook.com/volodymyrgroysman/)

Напомним, сегодня общественная организация "Комитет избирателей Украины" также призвала ЦИК разблокировать процесс назначения и проведения выборов в объединенных территориальных громадах. В заявлении КИУ отмечается, что такая ситуация возникла после обращения ЦИК 9 августа к комитету Верховной рады по правовой политике и правосудию. Так, согласно обращению, Комиссия отказалась назначать выборы в объединенных громадах до получения разъяснения об особенностях назначения таких выборов.