ЦИК просит на местные выборы 2,2 млрд грн

Центральная избирательная комиссия Украины 6 сентября утвердила объем расходов на проведение местных выборов в 2020 году в сумме 2,238 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается в сообщении, комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6741020 "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год.

Кроме того, ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 "Проведение выборов народных депутатов Украины" к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95,5 млн грн.

Также утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731110 "Возмещение затрат политическим партиям, связанным с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины" к проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467,3 млн грн.

Кроме того, утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731050 "Функционирование Государственного реестра избирателей" к проекту государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 44,2 млн грн.

Напомним, предыдущие выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов состоялись в Украине 25 октября 2015 года. Следующие выборы должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года, то есть 25 октября 2020 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не исключал проведения в Украине досрочных местных выборов.

В то же время в партии "Слуга народа" заявили, что местные выборы состоятся после реформы децентрализации