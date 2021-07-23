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ЦИК признал Швачко народным депутатом. Он займет место Монастырского в Раде

Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июля признала Антона Швачко новым народным депутатом. Он займет в парламенте место нардепа "Слуги народа" Дениса Монастырского, которого недавно назначили министром внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Центризбиркома.

Голосование за признание Швачко народным депутатом происходило без предварительного обсуждения. Решение признать его нардепом поддержали 14 членов ЦИК, то есть проголосовали единогласно.

Поскольку Монастырский после назначения в МВД не может больше быть нардепом, его место в Верховной раде должен был занять тот, кто шел следующим в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Им оказался Швачко, который баллотировался под номером 139.

Как рассказал накануне глава партии СН Александр Корниенко, Швачко является ИТ-менеджером и ИТ-специалистом. После парламентских выборов он работал в сумском областном штабе партии.

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нардепСлуга народаВерховная радаЦентральная избирательная комиссия