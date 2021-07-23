ЦИК признал Швачко народным депутатом. Он займет место Монастырского в Раде

Центральная избирательная комиссия на заседании 23 июля признала Антона Швачко новым народным депутатом. Он займет в парламенте место нардепа "Слуги народа" Дениса Монастырского, которого недавно назначили министром внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Центризбиркома .

Голосование за признание Швачко народным депутатом происходило без предварительного обсуждения. Решение признать его нардепом поддержали 14 членов ЦИК, то есть проголосовали единогласно.

Поскольку Монастырский после назначения в МВД не может больше быть нардепом, его место в Верховной раде должен был занять тот, кто шел следующим в списке партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Им оказался Швачко, который баллотировался под номером 139.

Как рассказал накануне глава партии СН Александр Корниенко, Швачко является ИТ-менеджером и ИТ-специалистом. После парламентских выборов он работал в сумском областном штабе партии.