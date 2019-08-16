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ЦИК признал недействительным голосование на одном из участков 210 округа

Новости » Выборы 2019    16.08.2019 - 17:34
ЦИК признал недействительным голосование на одном из участков 210 округа
Фото: Центризбирком (РБК-Украина)

Результаты голосования по участку будут устанавливаться ЦИК

Центральная избирательная комиссия признала недействительными результаты голосования в Раду на одном из участков 210 округа в Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

В частности, недействительными результаты голосования признаны на избирательном участке №740243, который расположен в с. Часновцы Козелецкого района.

Сообщается, что недействительным голосование признано из-за незаконного решения членов окружной избирательной комиссии, которые отправили территориальную комиссию на уточнение результатов.

Соответствующее решение было принято ЦИК из-за постановления Черниговского окружного административного суда. Устанавливать итоги голосования на этом участке будет ЦИК.

ЦИК признал недействительным голосование на одном из участков 210 округа

Ранее РБК-Украина сообщало, что ЦИК распустил окружную избирательную комиссию на 210 округе. При этом сохранность бюллетеней должны обеспечить правоохранительные органы.

До этого возле здания ОИК в 210-м округе происходили столкновения с участием "титушек". В здание, где расположена комиссия, была закинута дымовая шашка.

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Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияЧерниговская областьвыборы в Раду
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