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ЦИК принял протоколы трети зарубежных избирательных участков

Новости » Выборы 2019    03.04.2019 - 20:56
ЦИК принял протоколы трети зарубежных избирательных участков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего принято протоколы с 31 участка

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в ходе подсчета результатов выборов 2019 получила протоколы с мокрыми печатями от 31 зарубежного избирательного участка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, в режиме заседания Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 9 участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на заграничных избирательных участках.

Таким образом, по состоянию на 20:30 3 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей 31 зарубежной избирательного участка. Всего за границей работала 101 избирательный участок.

Кроме того, по состоянию на 20:30 3 апреля, ЦИК приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 110 территориальных избирательных округов с 199 ОИК.

Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии не поступало информации об обжаловании результатов голосования на выборах президента Украины.

Напомним, ЦИК обработала 99,99% электронных протоколов. Подсчет голосов продолжается в Киевской области (99,85%). Больше всего голосов в первом туре набрал Владимир Зеленский - 30,24%. На втором месте Петр Порошенко - 15,95%.

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