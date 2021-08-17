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ЦИК попросил Донецкую и Луганскую ВГА оценить возможность выборов в прифронтовых районах

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Киев, Вторник 17 августа 2021 18:36
ЦИК попросил Донецкую и Луганскую ВГА оценить возможность выборов в прифронтовых районах Фото: ЦИК попросил Донецкую и Луганскую ВГА оценить возможность выборов в прифронтовых районах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Центральная избирательная комиссия в очередной раз направила запрос в Донецкую и Луганскую ВГА, чтобы рассмотреть возможность проведения местных выборов в прифронтовых участках, которые запланированы на конец октября. Выводы ожидаются не позднее 19 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Сейчас в Украине решается вопрос о возможности, или же невозможности проведения местных выборов в прифронтовых районах.

"Речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащей подготовке и проведении выборов", - отмечает пресс-служба.

ЦИК ожидает выводы и рекомендации от Донецкой и Луганской ВГА до 19 августа. Уже до 21 августа комиссия обязана принять решение о оранизации проведения местных выборов.

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Центральная избирательная комиссия Донецк Луганск Местные выборы
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