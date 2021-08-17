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ЦВК попросила Донецьку та Луганську ВЦА оцінити можливість виборів у прифронтових районах

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 18:36
ЦВК попросила Донецьку та Луганську ВЦА оцінити можливість виборів у прифронтових районах Фото: ЦВК попросила Донецьку та Луганську ВЦА оцінити можливість виборів у прифронтових районах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Центральна виборча комісія вкотре направила запит до Донецької та Луганської ВЦА, аби розглянути можливість проведення місцевих виборів у прифронтових ділянках, які заплановані на кінець жовтня. Висновки очікуються не пізніше 19 серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Наразі в Україні вирішується питання щодо можливості, або ж неможливісті проведення місцевих виборів у прифронтових районах.

"Ідеться про безпеку виборців, інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, належну підготовку та проведення виборів", - відзначає пресслужба.

ЦВК очікує на висновки та рекомендації від Донецької та Луганської ВЦА до 19 серпня. Вже до 21 серпня комісія зобов'язана ухвалити рішення щодо оранізації проведення місцевих виборів.

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Центральна виборча комісія Донецьк Луганськ Місцеві вибори
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