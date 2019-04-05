ЦИК перешел к рассмотрению уточненных протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 5 апреля приняла от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями и перешла к принятию уточненных протоколов. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это последний территориальный избирательный округ. Последняя комиссия, которая предоставила нам протоколы. Сейчас мы ожидаем только уточненные протоколы", - сообщила Слипачук.

Отметим, результаты первого тура выборов 2019 смогут объявить уже послезавтра. В частности, В комиссии надеются сделать все необходимые процедуры в течение субботы для того, чтобы в воскресенье объявить результаты выборов.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральной избирательной комиссии на выборах 2019 осталось обработать протоколы двух округов. Таким образом, на 5 апреля 2019 Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования на 197 округах из 199.

Как писало РБК-Украина, небольшие несоответствия, выявленные в бумажных протоколах окружных избирательных комиссий, не должны повлиять на результаты голосования на выборах президента Украины.