Вибори в Раду: ЦВК перераховує голоси на ділянці 198 округу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перерахунок голосів виборців здійснюється на виконання судових рішень

Центральна виборча комісія (ЦВК) розпочала перерахунок голосів виборців під час позачергових парламентських виборах 21 липня на 21 виборчій дільниці одномандатного виборчого округу №198. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадянську мережу "Опора" у Facebook.

Повідомляється, що перерахунок голосів ЦВК проводить в режимі безперервного засідання. Зазначимо, перерахунок голосів виборців здійснюється на виконання судових рішень.

Центральна виборча комісія на безперервному засіданні проводити перерахунок голосів на 21 виборчій дільниці округу 198 Опубліковано Громадянська мережа ОПОРА Понеділок, 28 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, ЦВК визнала обраним самовисуванця Сергія Рудика в якості народного депутата по округу №198. Відповідне рішення ЦВК прийняла на підставі протоколу ОВК з позначкою "Уточнений" від 2 серпня.

Під час першого засідання Верховної ради Рудик не зміг отримати посвідчення народного депутата. За словами Рудика, у нього є тільки тимчасове посвідчення.

РБК-Україна повідомляло, що 12 серпня 2019 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня.

Суд зобов'язав Центрвиборчком продовжити дії по встановленню результатів виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 і 10 серпня, і Верховного суду від 12 серпня.