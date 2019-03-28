ЦИК передал дополнительные бюллетени для зарубежных избирательных участков

Центральная избирательная комиссия передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков на выборах президента Украины 2019 почти 4 тыс. дополнительных бюллетеней. Соответствующее решение было принято во время заседания Центризбиркома 28 марта, передает РБК-Украина.

ЦИК передал дополнительные бюллетени избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков.

"Во время заседания ЦИК передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков дополнительно изготовленные избирательные бюллетени по выборам президента Украины для голосования в заграничном избирательном округе", - сообщили в Центризбиркоме.

Так, 3 тыс.999 бюллетеней для 12 зарубежных избирательных участков были переданы через заместителя начальника Управления генерального секретариата МИД Олега Мисика.

"Дополнительная потребность в избирательных бюллетенях для заграничных избирательных участков возникла в связи с проведенным МИД анализом количества избирателей, включенных в уточненные списки избирателей и количества заказанных на изготовление избирательных бюллетеней", - добавили в ЦИК.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что за рубежом не смогут проголосовать граждане, которые не смогут лично присутствовать на избирательном участке.

Известно, что за выборами в заграничном избирательном округе будут наблюдать 153 наблюдателя.

Как известно, в 72 странах создан 101 избирательный участок. Крупнейший заграничный избирательный участок находится в Молдове.