ЦИК передал дополнительные бюллетени на зарубежные избирательные участки

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 16 апреля приняла решение о передаче дополнительных бюллетеней на зарубежные избирательные участки для голосования во втором туре выборов 2019. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Всего на четыре зарубежные избирательные участки было передано 512 бюллетеней для повторного голосования в заграничном избирательном округе.

В ЦИК объясняют, что дополнительная потребность в избирательных бюллетенях для зарубежных избирательных участков возникла в связи с проведенным МИД анализом количества избирателей, включенных в уточненные списки избирателей на заграничных избирательных участках, и количества заказанных на изготовление избирательных бюллетеней.

Ранее сообщалось, что ко второмк туру выборов Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передала бюллетени на зарубежные участки. Всего на 101 зарубежный избирательный участок передали 436 528 бюллетеней.

РБК-Украина писало, что председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что в ходе голосования в первом туре выборов избиратели испортили 224600 бюллетеней. Накануне голосования 21 апреля ЦИК будет зазывать избирателей не высказывать порчей бюллетеня свое мнение относительно какого-либо из кандидатов, а также понимать, что "выборы - это не повод для выкладывания фотографий в Instagram или Facebook с бюллетенями на участках".