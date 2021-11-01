В ЦИК объявили итоговую явку на выборах в Херсонской и Черкасской областях

Итоговая явка на промежуточных выборах народных депутатов составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК .

Для сравнения в комиссии напомнили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 явка избирателей в округе 184 составила 45,96%, а в округе 197 - 52,01%.

По имеющейся в ЦИК информации, полученной прежде всего от окружных избирательных комиссий, голосование на избирательных участках проходило спокойно, свободно, демократически и в соответствии с требованиями избирательного законодательства.

"Чрезвычайные события и значительные нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксированы", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что результаты промежуточных выборов народных депутатов в этих округах должны быть установлены не позднее пятнадцатого дня со дня голосования, то есть до 15 ноября включительно.