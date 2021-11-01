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У ЦВК оголосили підсумкову явку на виборах у Херсонській та Черкаській областях

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 02:59
У ЦВК оголосили підсумкову явку на виборах у Херсонській та Черкаській областях Фото: довибори в Раду відбулися в двох регіонах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Підсумкова явка на проміжних виборах народних депутатів склала 21,39% в окрузі 184 в Херсонській області і 25,57% в окрузі 197 в Черкаській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК.

Для порівняння в комісії нагадали, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 явка виборців в окрузі 184 склала 45,96%, а в окрузі 197 - 52,01%.

За наявною у ЦВК інформацією, отриманою насамперед від окружних виборчих комісій, голосування на виборчих дільницях проходило спокійно, вільно, демократично і відповідно до вимог виборчого законодавства.

"Надзвичайні події та значні порушення, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовані", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що результати проміжних виборів народних депутатів у цих округах мають бути встановлені не пізніше п'ятнадцятого дня з дня голосування, тобто до 15 листопада включно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що відомо про кандидатів у мери Харкова.

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