У ЦВК оголосили підсумкову явку на виборах у Херсонській та Черкаській областях

Підсумкова явка на проміжних виборах народних депутатів склала 21,39% в окрузі 184 в Херсонській області і 25,57% в окрузі 197 в Черкаській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК .

Для порівняння в комісії нагадали, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 явка виборців в окрузі 184 склала 45,96%, а в окрузі 197 - 52,01%.

За наявною у ЦВК інформацією, отриманою насамперед від окружних виборчих комісій, голосування на виборчих дільницях проходило спокійно, вільно, демократично і відповідно до вимог виборчого законодавства.

"Надзвичайні події та значні порушення, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовані", - йдеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що результати проміжних виборів народних депутатів у цих округах мають бути встановлені не пізніше п'ятнадцятого дня з дня голосування, тобто до 15 листопада включно.