В ЦИК объяснили, почему не открылся избирательный участок в Донецкой области

Представители избирательного участка в Лебединском Волновахского района Донецкой области отказываются выполнять свои обязанности из-за опасности на выборах президента Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, избирательный участок находится на линии разграничения.

"В отношении этого участка, я имею в виду избирательный участок № 140379 округа № 60. Надо учитывать, что этот участок находится на линии разграничения. Участок находится в сложном районе. Они не хотят ехать туда и выполнять функции, которые они должны выполнять сейчас", - сообщила Слипачук.

По ее словам, сейчас невозможно перенести участок для голосования в другое место.

"Он в другом месте открыться не может. Мы сделаем все для того, чтобы он открылся в том месте, где он есть. Мы находимся в постоянном контакте с главой Донецкой ВЦА. Мы решим эту проблему, чтобы люди смогли проголосовать", - добавила она", - добавила председатель ЦИК.

По ее словам, в МВД назвали неверные данные. Ведь в списках избирателей участка находится только 192 избиратели.

"31 марта на этом участке изъявили желание проголосовать только четверо избирателей", - заявила Слипачук.

Напомним, полиция открыла уголовное дело из-за неоткрытого избирательного участка. Отметим, наблюдатели КИУ сообщают о первые конфликты на участках. Так, в Николаевской области в округе №128 (участки №480843, №480804) произошел конфликт между избирателями и лицами, которые проводили экзит-пол. Избиратели считали, что представители экзит-поллов нарушают действующее законодательство и вызвали полицию.