В ЦИК объяснили механизм финансирования дебатов на "Суспільному"

Эфирное время теледебатов Зеленского и Порошенко на "Суспільному" не будет профинансировано за средства государственного бюджета только в том случае, если от участия откажутся оба кандидата. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

По его словам, проведение теледебатов в студии "Суспільного" проводится за счет средств государственного бюджета.

"Есть постановление ЦИК № 472, согласно которому, в случае неявки обоих кандидатов на дебаты, которые происходят за средства государственного бюджета Украины, эфирное время за это не платится. Это означает, что та часть средств, которые будут потрачены на эфирное время не будут оплачиваться. То есть они являются убытком по сути НСТУ", - сообщил Радченко.

Он также пояснил, что средства на проведение дебатов еще не перечислены Национальной Общественной телекомпании.

"Средства, предусмотренные в бюджете ЦИК на проведение агитации за счет средств госбюджета, в том числе - и средства на проведение дебатов за счет госбюджета, еще пока (по состоянию на 18 апреля, - ред.) не перечислялись НОТУ. Они будут перечислятись после расчета фактических затрат, на основании акта выполненных работ", - добавил он.

Напомним, уполномоченный представитель кандидата в ЦИК Зеленского Сергей Кальченко заявил, что предложением штаба Зеленского от начала было отказаться от дебатов с целью не использования бюджетных средств.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла решения о переносе теледебатов на "Суспільному" с 20:00 на 21:00. Позже в штабе Зеленского заявили, что кандидата не будет на дебатах на "Суспільному".