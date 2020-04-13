ЦИК назвал условия для переноса местных выборов

Глава Центральной избирательной компании Олег Диденко сообщил, что перенос местных выборов в Украине возможен лишь при введении военного или чрезвычайного положения в стране. Об этом он сообщил в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, есть риск, что люди могут бояться участвовать в любом избирательном процессе в условиях карантина.

"В Конституции говорится, что ограничения избирательных прав граждан возможно в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути, если возникнет ситуация в стране, когда невозможно будет провести выборы, то это является основанием для введения чрезвычайного положения", - заявил Диденко.

Он также отметил, что в случае введения чрезвычайного положения или внесения изменений в Конституцию Украины о переносе выборов, то это не будет считаться нарушением.

"Если не будет принято решение о назначении выборов или они не будут назначены на более поздний срок, то да, формально это будет нарушением", - подытожил глава ЦИК.

Напомним, ранее во фракции президентской партии "Слуга народа" заявили, что не видят оснований для отмены или переноса местных выборов, которые должны пройти в октябре 2020 года.

Кроме того, на проведение местных выборов в Украине в обновленном государственном бюджете заложено около 1 млрд гривен.