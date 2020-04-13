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Карантин не помешает проведению местных выборов, - ЦИК

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 18:19
Карантин не помешает проведению местных выборов, - ЦИК
Фото: Олег Диденко (УНИАН)

Перенести или отменить выборы можно введя военное положение или изменив Конституцию

С юридической точки зрения карантин в Украине не является препятствием для проведения местных выборов. Об этом в интервью lb.ua заявил глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко.

По его словам, единственный способ отмены выборов - введение военного положения или внесения соответствующих изменений в Конституцию.

"Карантин не является юридическим препятствием для проведения выборов. Кстати, карантинные мероприятия начались во время приближения к завершению избирательного процесса в 179 избирательном округе в Харьковской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата 15 марта", - отметил Диденко.

Напомним, ранее во фракции президентской партии "Слуга народа" заявили, что не видят оснований для отмены или переноса местных выборов, которые должны пройти в октябре 2020 года.

В частности, первый заместитель главы фракции Александр Корниенко заявил, что выборы по Конституции должны состояться 25 октября, а карантин в Украине пока что продлили лишь до конца апреля.

Также сообщалось, что на проведение местных выборов в Украине в обновленном государственном бюджете заложено около 1 млрд гривен.

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Новости Украины Центральная избирательная комиссиявыборыМестные выборыКоронавирус
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