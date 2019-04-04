ЦИК направил 15 протоколов на уточнение

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) направила 15 протоколов о результатах президентских выборов в Украине 2019 на уточнение. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В течение непрерывного заседания состоянию на 14:40 ЦИК направила на уточнение 15 протоколов, которые принимались от окружной избирательной комиссии с мокрыми печатями.

"В целом 15 протоколов направлено на уточнение", - сообщили в ЦИК, добавив, что отдельные протоколы были направлены на уточнение до 5 апреля.

Так, в четверг, 4 апреля непрерывное заседание ЦИК продолжается около 5 часов.

Напомним, ранее ЦИК отметили, что на данный момент результаты выборов являются не окончательными. Окончательные результаты будут объявлены после того, как ЦИК примет оригиналы протоколов от всех окружных избирательных комиссий.

Добавим, сегодня ЦИК обработал 100% протоколов. Согласно подсчетам, у Владимира Зеленского поддержка 30,24% избирателей, у Петра Порошенко - 15,95%.

По данным подсчета 100% протоколов, Владимир Зеленский набирает 30,24% голосов - за него проголосовали 5 млн 713 тыс. 825 человек. Далее идет Петр Порошенко с результатом 15,95% - за него проголосовали 3 млн 14 тыс. 523 избирателей. На третьем месте Юлия Тимошенко - 13,40% (2 млн 532 тыс. 230 человек).