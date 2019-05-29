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ЦИК начала регистрацию наблюдателей

Новости » Выборы 2019    29.05.2019 - 16:57
ЦИК начала регистрацию наблюдателей
Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком не разрешил иметь наблюдателей 2 организациям

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила 20 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах в Раду. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ЦИК в Facebook.

Так, в среду, 29 мая, ЦИК начала регистрацию официальных наблюдателей на парламентских выборах, которые пройдут 21 июля 2019.

По данным Центризбиркома, контролировать избирательный процесс смогут наблюдатели от общественных организаций: "Гражданская сеть "ОПОРА", "Передовые правовые инициативы", "Ассоциация профессиональных политических консультантов", "Избирательная платформа "Досвид", "Авто Евро Сила", "Всеукраинская правозащитная группа "Верховенство права", "Всеукраинское объединение "Антикоррупционный движение батькивщины", "Всеукраинское объединение "антикоррупционный рух Украины", "Всеукраинское объединение "Наши", "ЭКО (экология, культура, образование) Березань", "Киев начинается с тебя!", "Международный антикриминальный союз", "Мониторинговая миссия за выборами в Украине в 2019 году", "Независимая страна", "Объединения "Народный защитник", "Партия николаевцев", "Сознательное общество", "Центр защиты киевлян!", "Центр промышленной экологии", "Центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов судебной системы".

Кроме того, ЦИК не позволил иметь официальных наблюдателей на выборах в Раду общественным организациям "Исследовательский институт развития демократии" и "Молодежная платформа "Будущее".

"Вопрос наблюдения за избирательным процессом не относятся к их уставной деятельности", - отметили в Комиссии.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия упростила процедуру временного изменения места голосования на выборах. Отныне порядок временного изменения места голосования избирателя не предусматривает представление документов, подтверждающих необходимость временного изменения места голосования.

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