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ЦИК и Минздрав разрабатывают алгоритм выборов в условиях COVID-19

Киев, Вторник 01 сентября 2020 03:15
ЦИК и Минздрав разрабатывают алгоритм выборов в условиях COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

Центральная избирательная комиссия и Министерство здравоохранения разрабатывают алгоритм проведения местных выборов в условиях эпидемии коронавируса. Главное задание - обеспечить безопасность избирателей и членов комиссий.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен, как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома", - сказал министр.

Напомним, избирательный процесс в Украине стартует 5 сентября, сами выборы пройдут 25 октября.

Местные выборы пока не были назначены на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, при этом они могут быть назначены специальным постановлением.

Как заявил заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, в Верховной Раде пока не намерены вносить изменения в постановление о проведении местных выборов в Украины 25 октября.

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