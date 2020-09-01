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ЦВК і МОЗ розробляють алгоритм виборів в умовах COVID-19

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 03:15
ЦВК і МОЗ розробляють алгоритм виборів в умовах COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Надія Собенко

Центральна виборча комісія і Міністерство охорони здоров'я розробляють алгоритм проведення місцевих виборів в умовах епідемії коронавірусу. Головне завдання - безпека виборців і членів комісій.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі алгоритми і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний, як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на ділянки. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, котрі перебуватимуть на самоізоляції або на лікуванні вдома", - сказав міністр.

Нагадаємо, виборчий процес в Україні стартує 5 вересня, самі вибори відбудуться 25 жовтня.

Місцеві вибори поки не були призначені на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, при цьому вони можуть бути призначені спеціальною постановою.

Як заявив заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, у Верховній раді поки не мають наміру вносити зміни до постанови про проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

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