ЦВК Киргизстану запропонувала дату нових парламентських виборів

Фото: голова ЦВК Киргизстану Нуржан Шайлдабекова (shailoo.gov.kg)

Центральна виборча комісія Киргизстану обговорила можливу дату проведення повторних парламентських виборів в країні. Вибори Жогорку Кенеша можуть призначити на 20 грудня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба киргизької ЦВК.

Члени киргизького Центрвиборчкому дійшли висновку, що у разі призначення парламентських виборів на 20 грудня буде можливість встановити результати голосування ще до кінця 2020 року.

Однак для призначення повторних виборів киргизький парламент повинен вирішити ряд питань, зокрема, щодо участі у виборах політичних партій, чиї дії призвели до визнання попереднього голосування недійсним.

Нагадаємо, після парламентських виборів в Киргизстані почались протести. Протестувальники не визнали результатів голосування та зажадали повторних виборів. У зв'язку з цим ЦВК Киргизстану визнала вибори недійсними.

Крім того, на тлі протестів у відставку подав президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков. Рішення про відставку він ухвалив після призначення прем'єр-міністра країни.

Виконувати обов'язки президента буде новопризначений прем'єр Садир Жапаров, оскільки спікер парламенту Киргизстану відмовився очолювати країну.