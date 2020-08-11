В ЦИК не исключили проведение выборов на подконтрольном Донбассе 25 октября

Центральная избирательная комиссия Украины не исключила возможность проведения выборов на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей 25 октября. Для этого необходимы новые выводы Донецкой и Луганской Военно-гражданских администраций (ВЦА).

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, первые местные выборы могут пройти на территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 общин Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

"Политика безопасности ситуации может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВЦА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020", - сообщил глава ЦИК Олег Диденко.

Также в ЦИК добавили, что решение не проведение выборов в указанных общинах Донбасса было принято на основании предыдущих выводов Донецкой и Луганской ВЦА.

Напомним, 15 июля Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

В субботу, 8 августа, ЦИК назначило выборы в 24 регионах на 25 октября, при Центризбирком получил выводы о невозможности проведения выборов в ОРДЛО.