У ЦВК не виключили проведення виборів на підконтрольному Донбасі 25 жовтня

Центральна виборча комісія України не виключила можливість проведення виборів на підконтрольній території Донецької та Луганської областей 25 жовтня. Для цього необхідні нові висновки Донецької і Луганської Військово-цивільних адміністрацій (бютівця).

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зокрема, перші місцеві вибори можуть пройти на території 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 громад Сєверодонецького і Щастинська районів Луганської області.

"Політика безпеки ситуації може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів в Комісію надійдуть нові висновки Донецької і Луганської бютівця про можливість проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині з них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 ", - повідомив глава ЦВК Олег Діденко.

Також в ЦВК додали, що рішення не проведення виборів в зазначених громадах Донбасу було прийнято на підставі попередніх висновків Донецької і Луганської бютівця.

Нагадаємо, 15 липня Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

У суботу, 8 серпня, ЦВК призначила вибори в 24 регіонах на 25 жовтня, під час Центрвиборчком отримав висновки про неможливість проведення виборів в ОРДЛО.