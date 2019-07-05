ЦИК не исключает срыв подготовки к выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не исключает срыв подготовки к внеочередным выборам в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

В ЦИК сообщили, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки результатом будет невозможность своевременной печати необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Отмечается, что ЦИК 26 июня провел жеребьевку по определению номеров политических партий в избирательном бюллетене для голосования по выборам народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе. С учетом проведенной жеребьевки постановлением ЦИК была утверждена форма, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования. Указанное постановление в судебном порядке в установленный процессуальным законом срок не было обжаловано, заявили в Комисси.

В связи с этим ЦИК не соглашается с указанным решением суда. Обеспечение прав одного субъекта избирательного процесса не может иметь следствием нарушения прав и законных интересов других субъектов избирательного процесса.

Напомним, Шестой апелляционный административный суд 4 июля обязал ЦИК провести повторную жеребьевку партий перед выборами в Верховную раду. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что Центризбирком будет оспаривать данное решение.

4 июля суд по иску Аграрной партии Украины постановил обязать ЦИК "провести новую жеребьевку для определения номеров политических партий, под которыми они будут размещены в избирательном бюллетене для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе, и принять соответствующее решение по результатам жеребьевки".