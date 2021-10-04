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ЦИК Грузии посчитал все голоса: правящая "Грузинская мечта" набирает более 46%

Автор: Дмитрий Левицкий

Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Грузии. По результатам голосования, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,69%, а оппозиционную силу "Единое национальное движение" поддержали 30,7% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Грузии.

Третье место на местных выборах занимает партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Его политсила "За Грузию" получила поддержку 7,8% избирателей.

Как проголосовали за другие партии:

  • "Лело" - 2,71%;
  • "Европейская Грузия" - 1,66%;
  • "Альянс патриотов Грузии" - 1,46%;
  • "Гирчи - больше свободы" - 1,44%;
  • "Лейбористская партия Грузии" - 1,38%;
  • "Третья сила - Стратегия Агмашенебели" - 1,34%;
  • "Анна Долидзе - Для народа" - 0,85%;
  • "Алеко Элисашвили - Граждане" - 0,83%;
  • "Елена Хоштария - Дроа" - 0,61%.

Отметим, власти Грузии расценивала местные выборы как референдум о проведении внеочередных выборов в парламент страны. Условие для объявления выборов в парламент - партия "Грузинская мечта" должна была набрать менее 43% голосов.

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Центральная избирательная комиссияГрузияВыборы