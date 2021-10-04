ЦИК Грузии посчитал все голоса: правящая "Грузинская мечта" набирает более 46%

Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов на местных выборах в Грузии. По результатам голосования, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,69%, а оппозиционную силу "Единое национальное движение" поддержали 30,7% избирателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК Грузии.
Третье место на местных выборах занимает партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Его политсила "За Грузию" получила поддержку 7,8% избирателей.
Как проголосовали за другие партии:
Отметим, власти Грузии расценивала местные выборы как референдум о проведении внеочередных выборов в парламент страны. Условие для объявления выборов в парламент - партия "Грузинская мечта" должна была набрать менее 43% голосов.