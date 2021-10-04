ЦВК Грузії порахувала всі голоси: правляча "Грузинська мрія" набирає понад 46%

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Грузії. За результатами голосування, правляча партія "Грузинська мрія" набирає 46,69%, а опозиційну силу "Єдиний національний рух" підтримали 30,7% виборців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Грузії.
Третє місце на місцевих виборах займає партія колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Його політсила "За Грузію" отримала підтримку 7,8% виборців.
Як проголосували за інші партії:
Зазначимо, влада Грузії розцінювала місцеві вибори як референдум щодо проведення позачергових виборів до парламенту країни. Умова для оголошення виборів до парламенту - партія "Грузинська мрія" мала набрати менше 43% голосів.