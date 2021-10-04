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ЦВК Грузії порахувала всі голоси: правляча "Грузинська мрія" набирає понад 46%

Автор: Дмитро Левицький

Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів на місцевих виборах у Грузії. За результатами голосування, правляча партія "Грузинська мрія" набирає 46,69%, а опозиційну силу "Єдиний національний рух" підтримали 30,7% виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК Грузії.

Третє місце на місцевих виборах займає партія колишнього прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарії. Його політсила "За Грузію" отримала підтримку 7,8% виборців.

Як проголосували за інші партії:

  • "Лело" - 2,71%;
  • "Європейська Грузія" - 1,66%;
  • "Альянс патріотів Грузії" - 1,46%;
  • "Гірчі - більше свободи" - 1,44%;
  • "Лейбористська партія Грузії" - 1,38%;
  • "Третя сила - Стратегія Агмашенебелі" - 1,34%;
  • "Анна Долідзе - Для народу" - 0,85%;
  • "Алеко Елісашвілі - Громадяни" - 0,83%;
  • "Олена Хоштарія - Дроа" - 0,61%.

Зазначимо, влада Грузії розцінювала місцеві вибори як референдум щодо проведення позачергових виборів до парламенту країни. Умова для оголошення виборів до парламенту - партія "Грузинська мрія" мала набрати менше 43% голосів.

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Центральна виборча комісіяГрузіяВибори