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Интервью

ЦИК должна быть представлена всеми парламентскими партиями, а не монополизироваться властью, - "Відродження"

НовостиПолитика    05.07.2018 - 12:47
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

Бондарь призвал обеспечить в новом составе ЦИК пропорциональное представительство всех парламентских сил

Новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) должен быть сформирован из представителей всех политических партий, существующих в парламенте, в частности, нардепов из оппозиционных политсил и депутатских групп. Об этом с трибуны парламента заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает пресс-служба "Відродження".

"В любой цивилизованной демократической стране делается все для того, чтобы Центральная избирательная комиссия была максимально представлена всеми политическими партиями, если, конечно, нет намерения фальсифицировать выборы. Сегодня власть пытается установить монополию на ЦИК, а это значит, что готовятся фальсификации", - заявил Бондарь.

Кроме того, Бондарь призвал коалицию придерживаться демократических принципов и обеспечить в новом составе ЦИК пропорциональное представительство всех парламентских сил.

"Мы уже видели ваши подходы при формировании комитетов ВРУ, когда оппозиция не получила ни одного комитета или хотя бы должности заместителя. Как следствие - сегодня приходится ходить к вам и постоянно клянчить, чтобы вопросы, насущные для людей, внести в повестку дня. Поэтому мы требуем пропорционально распределить представительство в ЦИК между всеми политическими силами, присутствующими в этом парламенте, включая оппозиционные", - подчеркнул он.

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Теги публикации: Центральная избирательная комиссия, Верховная Рада, Партия "Видродження"  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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