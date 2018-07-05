ЦВК має бути представлена всіма парламентськими партіями, а не монополізовуватись владою, - "Відродження"

Бондар закликав забезпечити у новому складі ЦВК пропорційне представництво всіх парламентських сил

Новий склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) має бути сформований із представників усіх політичних партій, наявних у парламенті, зокрема, нардепів із опозиційних політсил та депутатських груп. Про це з трибуни парламенту заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба "Відродження".

"У будь-якій цивілізованій демократичній країні робиться все для того, щоб Центральна виборча комісія була максимально представлена всіма політичними партіями, якщо, звісно, немає наміру фальсифікувати вибори. Сьогодні влада намагається встановити монополію на ЦВК, а це означає, що готуються фальсифікації", - заявив Бондар.

Крім того, Бондар закликав коаліцію дотримуватися демократичних принципів та забезпечити у новому складі ЦВК пропорційне представництво всіх парламентських сил.

"Ми вже бачили ваші підходи під час формування комітетів ВРУ, коли опозиція не отримала жодного комітету чи бодай посади заступника. Як наслідок - сьогодні доводиться ходити до вас і постійно клянчити, щоб питання, насущні для людей, внести до порядку денного. Тому ми вимагаємо пропорційно розподілити представництво у ЦВК між усіма політичними силами, присутніми в цьому парламенті, включно з опозиційними", - наголосив він.