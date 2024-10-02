Циганков достроково закінчив матч Ліги чемпіонів: перший вердикт невтішний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hospital Pass .

Українець вийшов у старті своєї команди на матч 2-го туру Ліги чемпіонів проти нідерландського "Фейєнорда", але був змушений покинути поле вже в першому таймі. Півзахисник зазнав ушкодження на 25-й хвилині та не зміг продовжити гру.

"Віктор покинув поле через пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Зважаючи, на те, що саме ця травма турбувала гравця ще з Євро-2024, і від якої він відновився лише наприкінці серпня, це можна трактувати як рецидив", – оцінив стан футболіста відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Фахівець припустив, що відновлення гравця триватиме мінімум три тижні. Тому, навіть за найбільш оптимістичними прогнозами, Циганков зможе повернутися на поле не раніше 23 жовтня. Утім, зважаючи на повторний характер травми, можливо, знадобиться і більше часу.

Таким чином, під питанням участь півзахисника у найближчих поєдинках збірної України у Лізі націй. "Синьо-жовті" зіграють два матчі – проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня).