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Цыганков досрочно закончил матч Лиги чемпионов: первый вердикт неутешителен

Жирона, Среда 02 октября 2024 21:27
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Цыганков досрочно закончил матч Лиги чемпионов: первый вердикт неутешителен Фото: Виктор Цыганков (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины оказалась под риском потери вингера испанской "Жироны" Виктора Цыганкова на предстоящие поединки Лиги наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hospital Pass.

Украинец вышел в старте своей команды на матч 2-го тура Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда", но был вынужден покинуть поле уже в первом тайме. Полузащитник получил повреждение на 25-й минуте и не смог продолжить игру.

"Виктор покинул поле из-за повреждения мышц задней поверхности бедра. Ввиду того, что именно эта травма беспокоила игрока еще с Евро-2024, и от которой он восстановился лишь в конце августа, это можно трактовать как рецидив", - оценил состояние футболиста. известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

Специалист предположил, что возобновление игрока будет длиться минимум три недели. Поэтому даже по самым оптимистичным прогнозам Цыганков сможет вернуться на поле не раньше 23 октября. Впрочем, ввиду повторного характера травмы, возможно, потребуется и больше времени.

Таким образом, под вопросом участие полузащитника в ближайших поединках сборной Украины в Лиге наций. "Сине-желтые" сыграют два матча – против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).

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