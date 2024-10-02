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"Барселона" оголосила про трансфер зіркового кіпера: він збирався завершити кар'єру

Барселона, Середа 02 жовтня 2024 16:34
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"Барселона" оголосила про трансфер зіркового кіпера: він збирався завершити кар'єру Фото: Жоан Лапорта й Войцех Щенсни (fcbarcelona.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній воротар збірної Польщі Войцех Щенсни приєднався до іспанської "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

34-річний страж воріт погодився підстрахувати іспанський гранд. Раніше "Барса" втратила на весь сезон основного голкіпера команди Марка-Андре тер Штегена.

Щенсни підписав контракт до завершення нинішньої кампанії. Заради контракту з каталонцями він нібито погодився на роль дублера Іньякі Пеньї, але збирається конкурувати за місце в основі "блаугранас". Перехід поляка був для "Барселони" безкоштовним.

Минулого літа "Ювентус" вирішив позбутися Щенсни, який віддав туринцям 7 років. Розчарований польський воротар вирішив завершити кар'єру. Водночас інтерес до нього проявляли близькосхідні клуби.

Хто такий Войцех Щенсни

Уродженець Варшави, виховувався в столичних "Агриколі" та "Легії". У 16 років опинився в лондонському "Арсеналі".

На дорослому рівні дебютував у сезоні 2009/10. Провів рік у "Брентфорді" на правах оренди, а в наступній кампанії вже бився за місце в основі зі співвітчизником Лукашем Фабіанскі та іспанцем Мануелем Альмунією. Згодом став основним воротарем "канонірів" і здобув 2 Кубка та Суперкубок Англії.

Перед сезоном 2015/16 переїхав у Серію A. Спершу захищав кольори столичної "Роми", а потім перебрався в "Юве". У складі туринців завоював 3 Скудетто, 3 Кубка та два Суперкубка Італії. У лавах збірної Польщі брав участь в чемпіонатах Європи (2012, 2016, 2020, 2024) та світу (2018, 2022).

До слова, раніше Лунін тимчасово став основним кіпером "Реала" після травми Куртуа.

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