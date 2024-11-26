Циганков іде на "Штурм": українця зачекались у Лізі чемпіонів

27 листопада каталонці зіграють на виїзді проти австрійського "Штурму" з Граца. "Жирона" посідає 29-те місце у турнірній таблиці ЛЧ: в її активі одна перемога при трьох поразках.

Останній раз у головному єврокубковому турніри Циганков грав 2 жовтня проти нідерландського "Фейєнорда". Саме в тому матчі українець отримав травму, яка вибила його з гри майже на два місяці.

Медики діагностували в нього пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Спочатку орієнтовні терміни відновлення гравця оцінювалися у 5 тижнів, тобто повернення очікувалось у першій декаді листопада. Але потім лікування затягнулось.

Зрештою, Циганков з'явився на полі лише 23 листопада. У рамках 14-го туру Ла Ліги "Жирона" вдома розгромила "Еспаньйол" (4:1). 27-річний футболіст вийшов на заміну на 60-й хвилині зустрічі, проте результативними діями не відзначився.

У нинішньому сезоні Циганков провів у складі "Жирони" дев’ять поєдинків у всіх офіційних турнірах. На його рахунку один гол та результативна передача.