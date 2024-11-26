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Цыганков идет на "Штурм": украинца заждались в Лиге чемпионов

Фото: Виктор Цыганков (facebook.com/gironafc)
Автор: Андрей Костенко

Украинский вингер испанской "Жироны" включен в заявку команды на поединок 5-го тура Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram испанского клуба.

27 ноября каталонцы сыграют на выезде против австрийского "Штурма" из Граца. "Жирона" занимает 29 место в турнирной таблице ЛЧ: в ее активе одна победа при трех поражениях.

Последний раз в главном еврокубковом турнире Цыганков играл 2 октября против нидерландского "Фейеноорда". Именно в том матче украинец получил травму, выбившую его из игры почти на два месяца.

Медики диагностировали у него повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Первоначально ориентировочные сроки восстановления игрока оценивались в 5 недель, то есть возвращение ожидалось в первой декаде ноября. Но потом лечение затянулось.

В конце концов Цыганков появился на поле только 23 ноября. В рамках 14-го тура Ла Лиги "Жирона" дома разгромила "Эспаньол" (4:1). 27-летний футболист вышел на замену на 60-й минуте встречи, однако результативными действиями не отличился.

В нынешнем сезоне Цыганков провел в составе "Жироны" девять поединков во всех официальных турнирах. На его счету один гол и результативная передача.

Ранее рассказали, кто в составе донецкого "Шахтера" прилетел в Нидерланды на матч с ПСВ в Лиге чемпионов.

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