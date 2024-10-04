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Циганков вибув надовго: "Жирона" назвала термін відновлення українця

Фото: Вітктор Циганков (facebook.com/uafukraine)
Автор: Андрій Костенко

Іспанська "Жирона" оприлюднила результати детального медичного обстеження Віктора Циганкова після травми, яку він отримав у матчі ЛЧ проти "Фейєнорда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х клубу.

"У Циганкова пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Термін відновлення – 5 тижнів", – говориться у дописі на сторінці клубу у соцмережі.

Це означає, що футболіст точно не допоможе збірній України у найближчих матчах Ліги націй – проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня). "Жирона" не зможе розраховувати на українця щонайменше у чотирьох поєдинках Ла Ліги: з "Атлетіком", "Реал Сосьєдадом", "Лас-Пальмасом" та "Леганесом". Також півзахисник гарантовано пропустить дві гри у Лізі чемпіонів – зі словацьким "Слованом" та нідерландським ПСВ.

Варто зазначити, що Циганков не мав нормальної підготовки до сезону. Хавбек збірної України після Євро-2024 доліковував травму, а потім підхопив вірусне захворення вже у таборі клубу. Після відновлення він провів за "Жирону" вісім матчів, у яких забив один гол і зробив одну гольову передачу.

Раніше тренер Циганкова розкрив деталі травми, а інсайдер знайшов екстрену заміну в збірній України.

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