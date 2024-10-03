Тренер Циганкова розкрив деталі травми: інсайдер знайшов екстрену заміну в збірній України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

Про стан Циганкова тренер розповів під час прес-конференції після гри каталонців проти "Фейєнорда" у другому турі Ліги чемпіонів. У цьому матчі "Жирона" поступилася (2:3), а український легіонер був змушений покинути поле, не зігравши й півгодини.

"Це має поганий вигляд. Травма задньої поверхні стегна, де все залежить від сантиметрів. Віктор – дуже важливий гравець для нашої команди", – резюмував фахівець, додавши, що більше інформації буде вже після детального медичного обстеження українця.

Утім, очевидно, що Циганков, який саме через розрив м'язу стегна пропустив значну частину передсезонної підготовки, точно не зіграє в найближчому матчі "Жирони" у Ла Лізі проти "Атлетіка" (6 жовтня). Найімовірніше, він також пропустить і жовтневі матчі збірної України у Лізі націй. 11 та 14 жовтня "синьо-жовті" проведуть поєдинки проти Грузії та Чехії відповідно.

Гравець "Жирони" напередодні отримав виклик у збірну. Тепер тренерському штабу Сергія Реброва доведеться шукати варіанти, як замінити ключового виконавця середини поля.

Зі списку викликаних у збірну на жовтневі матчі зіграти замість травмованого вінгера на правому фланзі можуть Олександр Зубков або Олексій Гуцуляк. Але, за інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, місце Циганкова у заявці, найвірогідніше, займе Андрій Ярмоленко, який буде переведений з резервного списку.

Зараз 34-річний півзахисник "Динамо" відновлюється після ушкодження, через що й пропустить сьогоднішню гру з "Хоффенхаймом" у Лізі Європи. Проте, він буде готовий зіграти в найближчому турі УПЛ із "Кривбасом" (6 жовтня). А потім і приєднатися до збірної України.