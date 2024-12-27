Циганков став другим після зірки "Барселони" у невтішному рейтингу Ла Ліги

На думку експертів, українець який через постійні травми більше лікувався ніж грав, не виправдав сподівань уболівальників. Хоча після відходу з клубу Артема Довбика та інших лідерів минулого сезону, мав би стати одним з ключових виконавців, навколо якого повинна була будуватися гра оновленого складу.

"Український вінгер є одним із розчарувань Ла Ліги в "Жироні". Від нього очікували набагато більшого, але травми знову сильно йому заважають. У Циганкова хороший рівень, але у нього багато проблем із м'язами. Це надто часто виводить його з гри під час сезону", – так видання Jornada Perfecta аргументувало включення Циганкова до антирейтингу.

Українець фігурує в списку під другим номером. А лідером серед розчарувань став півзахисник "Барселони", чемпіон Європи Дані Ольмо. Загалом він має дуже хорошу пресу в Іспанії.

Але журналісти Jornada Perfecta вважають: "Він не виправдовує своєї вартості у фентезі-футболі, а його гра в останніх турах залишає бажати кращого. Він добре почав, але потім його результативність сильно впала".

Список розчарувань Ла Ліги за версією Jornada Perfecta

Дані Ольмо ("Барселона") Віктор Циганков ("Жирона") Ведат Мурікі ("Мальорка") Френкі де Йонг ("Барселона") Пепелу ("Валенсія") Конор Галлахер ("Атлетіко") Браїс Мендес ("Реал Сосьєдад") Алехандро Бальде ("Барселона") Себастьєн Алле ("Леганес") Хамес Родрігес ("Райо Вальєкано")

Травми Циганкова у поточному сезоні

Українець змазав підготовку до сезону через травму стегна, отриману на Євро-2024 у складі збірної України та вірусну хворобу.

З'явився в складі "Жирони" в другому матчі Ла Ліги проти "Атлетіко" (0:3). У наступній грі з "Осасуною" (4:0) оформив гол+пас. Зіграв ще в чотирьох поєдинках чемпіонату та стартовій грі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ (0:1). У другому турі ЛЧ у протистоянні з нідерландським "Фейєнордом" (2:3) отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Не грав впродовж півтора місяця, повернувшись на поле наприкінці листопада. Зіграв у Ла Лізі проти "Еспаньола" (4:1) та в ЛЧ проти австрійського "Штурма" (0:1). Після чого знов травмувався і вибув до кінця 2024 року.

Загалом у першій половині сезону український вінгер провів за "Жирону" лише 10 матчів. Гол та пас у третьому турі чемпіонату Іспанії так і залишилися його єдиними результативними діями в сезоні.