Учасник клубного чемпіонату світу переманює зірку "Шахтаря"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo .

Мова йде про 21-річного бразильського півзахисника "Шахтаря" Марлона Гомеса, який може приєднатися до учасника клубного чемпіонату світу.

За інформацією бразильського ЗМІ, представники "Ботафого" вже контактували з агентами Марлона Гомеса і навіть зробили пропозицію щодо розмірів зарплати. Зазначається, що клуб хоче спершу домовитись із гравцем, а вже після цього вести перемовини з "Шахтарем".

Варто додати, що "гірники" у січні 2024 року заплатили за хавбека 12 млн євро. Контракт бразильця з чемпіоном України чинний до кінця 2028 року.

Хто такий Марлон Гомес

Уродженець Ріо-де-Жанейро, виховувався в структурі "Нови-Ігуасу". Підлітком потрапив до "Васко да Гами".

На дорослому рівні дебютував у сезоні-2022. За "Васко да Гаму" загалом провів 45 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 2-ма забитими голами та 3-ма асистами.

На початку 2024 року приєднався до "Шахтаря". З того часу провів за команду 31 матч, записавши до свого активу 4 голи та 4 асисти.

За плечима Гомеса виступи за збірні Бразилії U-16, U-18, U-20 та U-23. Він став чемпіоном Південної Америки серед 20-річних (2023). Transfermarkt оцінює футболіста в 10 млн євро.